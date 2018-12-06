Юные тюменские спортсмены едут на "Кубок Попова"

| Фото: ЦСП 72 | Фото: ЦСП 72

Команда Тюменской области примет участие в Международных детских спортивных играх на призы олимпийских чемпионов "Кубок Попова". Игры состоятся в Казани с 6 по 8 декабря и объединят соревнования по шести видам, сообщает ЦСП 72.

Тюменцы заявлены в четырех пунктах программы: греко-римская борьба на призы Александра Карелина, лыжные гонки на призы Александра Легкова, художественная гимнастика на призы Дарьи Шкурихиной, синхронное плавание на призы Светланы Ромашиной.

Всего в соревнованиях примут участие почти 1 тыс. 600 юных спортсменов из 60 регионов России, а также стран СНГ и Европы (Норвегия, Италия, Сербия и другие) в возрасте до 16 лет.

"Кубок Александра Попова" станет самым ярким спортивным праздником 2018 года, в рамках которого 30 олимпийских чемпионов приедут поделиться своим опытом с подрастающим поколением. Для участников состоятся уникальные мастер-классы от легендарных спортсменов.