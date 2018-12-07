ФНС запустила сервис для уплаты налогов за третьих лиц

nalog.ru nalog.ru

Россияне смогут платить налоги за третьих лиц, к примеру, за жен, мужей, родителей. На сайте Федеральной налоговой службы появился новый ресурс, который позволяет подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и произвести все расчеты.

Необходимо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: заполнить ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате. Если же такого документа нет, то необходимо будет заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, который внес изменения в положения ст. 45 ч. I Налогового кодекса РФ. Эта норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за мужей, детям за родителей и т. п. Юридические лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств.