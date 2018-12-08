В центре реабилитации "Пышма" работает отделение для слепоглухих людей

архивное фото: centrpyshma.ru архивное фото: centrpyshma.ru

Досуговый центр для слепоглухих людей помогает людям с ограниченными возможностями здоровья найти новых друзей и увлечения. Он открыт в тюменском центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма" в 2015 году.

Частая гостья в досуговом центре Любовь Васильева. В Тюмень она переехала в 1991 году, приобщилась к спорту, ездила на российские соревнования, занимала призовые места. С 2003 года занялась лыжами, а в 2004 году впервые поехала на Кубок Европы в Германию. На Паралимпийских играх в Турине в 2006 году Любовь стала трехкратной паралимпийской чемпионкой (три золота и бронза). В 2010 году в Ванкувере - четырехкратной паралимпийской чемпионкой (одно золото, три серебра и одна бронза).

После Ванкувера женщина завершила свою карьеру спортсменки, но не рассталась со спортом. Кроме того, вместе с другими посетителями досугового центра, Любовь увлекается рукоделием, продолжает заниматься в танцевальном коллективе, катается на коньках и лыжах.

Досуговый центр дает слепоглухим людям возможность объединения, обмена информацией, впечатлениями. Здесь они занимаются творчеством, посещают музеи, ездят на экскурсии, участвуют в мастер-классах, проводят творческие конкурсы, спортивные соревнования, сообщает департамент социального развития Тюменской области.