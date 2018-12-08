Тюменцев приглашают посетить бесплатный спектакль

архивное фото молодежного театра "Май" | Фото: kosmoscentr.ru архивное фото молодежного театра "Май" | Фото: kosmoscentr.ru

Бесплатные показы спектакля "Послушайте" пройдут в торговом центре "Кристалл" 8, 9, 15 и 16 декабря с 15 до 17 часов. Постановку представляет молодежный театр "Май".

"Спектакль родился из задания, которое я дала актерами в начале года. Чтобы найти достойную историю, надо сначала человека по-серьезному разговорить, а это сложно. Нам бы хотелось, чтобы зритель не просто нас послушал, но и потом, придя домой, тоже записал историю", — поделилась руководитель молодежного театра "Май" Мария Будыкина.

В "Кристалле" будет стоять 16 стульев в два ряда. На одном будут сидеть актеры, напротив них могут садиться все желающие и слушать истории. Можно прослушать все 8 историй, а можно уйти в любой момент, пишет "Мой портал".