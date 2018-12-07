8 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в торговом центре "Колумб" (ул. Московский тракт, 118) начнется ярмарка локальных производителей.

В Тюмени в 12 часов в отеле Vostok (ул. Республики, 159, конференц-зал "Сатурн") начнется открытая лекция российского архитектора и художника Михаила Филиппова "Как сделать Тюмень памятником градостроительства XXI века".

В Тюмени в 12 часов в СДЮСШОР №3 (ул. Садовая, 109/1) начнется торжественное открытие фестиваля боевых искусств.

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) начнется пленарное заседание открытого городского форума молодежи Тюмени "МОСТ".

В Тюмени в 19 часов у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется официальное открытие катка "Звездный полюс".

В Тюмени в Тюменском государственном институте культуры пройдут Дни молдавской культуры.

В Тюмени пройдет форум "Жизнь без преград".

Этот день в истории:

1934 - родилась актриса Алиса Фрейндлих.

1937 - под Ленинградом расстрелян за "антисоветскую деятельность" священник, религиозный философ, писатель Павел Флоренский.

1938 - Николая Ежова сняли с поста наркома внутренних дел СССР.

1941 - Соединенные Штаты объявили войну Японии.

1943 - родился американский рок-музыкант Джим Моррисон.

1953 - родилась голливудская актриса Ким Бейсинджер.

1957 - родился Михаил Касьянов, председатель правительства России с 17 мая 2000 года.

1968 - на экраны СССР вышла одна из лучших советских комедий "Золотой теленок".

1991 - президенты России, Белоруссии и Украины подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

1999 - Россия и Белоруссия подписали Союзный договор.