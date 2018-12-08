9 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СДЮСШОР №3 (ул. Садовая, 109/1) начнется фестиваль боевых искусств.

В Тюмени в 11 часов в музейном комплексе им. Словцова (Советская, 63) начнется talk-форум Культuritsa.

В Тюмени в 14 часов в этностойбище "Дом северных людей" (30 км объездной дороги, поворот на "Карьер", д. Кыштырла, пер. Прохладный, 2) начнутся Дни культуры коренных малочисленных народов Севера.

Этот день в истории:

1842 - родился ученый, общественный деятель, идеолог русского анархизма Петр Кропоткин.

1941 - советские войска после тяжелых кровопролитных боев отбили у немцев города Тихвин и Елец.

1953 - родился голливудский киноактер Джон Малкович.

1961 - разорваны дипломатические отношения между СССР и Албанией.

2002 - в Симферополе на 71-м году жизни скончался популярный в советские годы эстрадный певец, народный артист СССР Юрий Богатиков.

2002 - в Африке открылся самый большой в мире транснациональный заповедник "Большое Лимпопо".