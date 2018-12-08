Профессионализм главного ялуторовского следователя отмечен ассоциацией юристов России

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Руководитель Ялуторовского межрайонного следственного отдела СУКР по Тюменской области Антон Диев получил благодарственное письмо ассоциации юристов России.

Следователь награжден "за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие Ассоциации", сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Награждение прошло в большом зале заседаний Тюменской областной думы. Здесь состоялась ежегодная церемония награждения высшей юридической премией "Юрист года — 2018". Награждение было приурочено к празднованию Дня юриста.

На церемонии присутствовали руководители и представители органоз законодательной, исполнительной и судебной власти региона. Наградами также были отмечены представители прокуратуры, правоохранительных и судебных органов, науки, бизнеса и общественные деятели.