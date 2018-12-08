Итоги акции "Гипертония, стоп!" подвели в Тобольске

Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Более пяти тысяч тоболяков и жителей района приняли участие в профилактической акции "Гипертония, стоп!" в 2018 году. Итоги подвели в областной больнице №3.

На протяжении года медицинские работники выезжали на массовые акции по измерению артериального давления в ТЦ "Лента", ТРЦ "Жемчужина Сибири", проводили обучающие занятия на предприятиях города и района. В итоге, у 859 человек врачи диагностировали высокое давление.

"Наша главная цель - охрана здоровья тоболяков и жителей района. Мы хотим помочь предотвратить артериальную гипертензию, которая становится одной из основных причин инвалидности и преждевременной смертности, в том числе у людей трудоспособного возраста. Поэтому мы постарались убедить тоболяков в необходимости измерения артериального давления", - рассказала главная медсестра ОБ № 3 Елена Виноградова

В ходе социального всеобуча медицинские работники проводили тестирование, обучающие занятия по использованию тонометра, правильному питанию и здоровому образу жизни, демонстрировали презентации, видеоролики.

Профилактическую работу медики тобольской больницы будут продолжать, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.