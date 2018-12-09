10 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. 8 Марта, 2 корпус 1 начнется финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в Тюменской области в номинации "Лучший инженер-программист".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе начнется торжественное собрание, посвященное 25-летию принятия Конституции РФ.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Респрублики, 52, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 17 часов губернатор региона Александр Моор проведет прямой эфир в социальных сетях. Он ответит на вопросы жителей региона в личном аккаунте в "Одноклассниках".

В Ялуторовске в музейном комплексе пройдет интерактивный урок "Все мы граждане России", посвященный 25-летию Конституции РФ.

Этот день в истории:

1520 - Мартин Лютер публично и демонстративно сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.

1815 - родилась Августа Ада Лавлейс, выдающийся английский математик.

1901 - родился один из лучших клоунов советского цирка Михаил Румянцев, выступавший под псевдонимом Карандаш.

1901 - вручены первые Нобелевские премии.

1918 - родился основоположник советской школы хоккея с шайбой, тренер победоносной сборной СССР Анатолий Тарасов.

1930 - образованы Таймырский и Эвенкийский национальные округа в составе РСФСР.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

1990 - началось вещание "Радио России" - первого независимого радиоканала в стране.

1997 - умер хоккеист "Спартака" и сборной СССР, спортивный телекомментатор Евгений Майоров.

1999 - умер президент Хорватии Франьо Туджман.