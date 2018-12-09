10 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. 8 Марта, 2 корпус 1 начнется финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в Тюменской области в номинации "Лучший инженер-программист".
В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе начнется торжественное собрание, посвященное 25-летию принятия Конституции РФ.
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Респрублики, 52, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.
В Тюмени в 17 часов губернатор региона Александр Моор проведет прямой эфир в социальных сетях. Он ответит на вопросы жителей региона в личном аккаунте в "Одноклассниках".
В Ялуторовске в музейном комплексе пройдет интерактивный урок "Все мы граждане России", посвященный 25-летию Конституции РФ.
Этот день в истории:
1520 - Мартин Лютер публично и демонстративно сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.
1815 - родилась Августа Ада Лавлейс, выдающийся английский математик.
1901 - родился один из лучших клоунов советского цирка Михаил Румянцев, выступавший под псевдонимом Карандаш.
1901 - вручены первые Нобелевские премии.
1918 - родился основоположник советской школы хоккея с шайбой, тренер победоносной сборной СССР Анатолий Тарасов.
1930 - образованы Таймырский и Эвенкийский национальные округа в составе РСФСР.
1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
1990 - началось вещание "Радио России" - первого независимого радиоканала в стране.
1997 - умер хоккеист "Спартака" и сборной СССР, спортивный телекомментатор Евгений Майоров.
1999 - умер президент Хорватии Франьо Туджман.