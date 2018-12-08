Юные художники из Тюменского района стали победителями международного конкурса

фото конкурсной работы Натальи Никитиной. | Фото: Новотарманский ЦТТ "Юный техник" фото конкурсной работы Натальи Никитиной. | Фото: Новотарманский ЦТТ "Юный техник"

Ребята из Тюменского района одержали победу в международном конкурсе изобразительного искусства "Я – художник". В конкурсе участвовали девочки и мальчики из разных стран в возрасте от 4 до 18 лет.

Воспитанники центра технического творчества "Юный техник" Наталья Никитина и Марат Хамидуллин получили дипломы I степени в разных возрастных категориях. Подготовиться к конкурсу ребятам помогла педагог Анастасия Петрова.

Учащаяся Новотарманской школы Наталья Никитина представила на конкурс работу "Лисичка – сестричка". А учащийся Тюменского колледжа водного транспорта Марат покорил жюри "Сказочным индейцем".

Отметим, что международный конкурс "Я – художник", организованный интеллектуальным центром дистанционных технологий "Новое поколение", создан для открытия и продвижения новых талантов, пишет "Мегатюмень".