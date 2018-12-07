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ГИБДД: жалобы по нарушениям с видеокамер принимают в центре на улице 50 лет Октября

Общество, 16:21 07 декабря 2018

Жалобы по нарушениям, зафиксированным автоматическими камерами, будут принимать в Центре автоматической фотовидеофискации нарушений ПДД (ул. 50 лет Октября, 45) с 8 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Режим работы прежний: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов. Воскресенье – выходной. Телефон дежурного ЦАФАП по приему жалоб 794-779.

С 11 декабря оказание государственных услуг по регистрации автотранспорта для жителей Тюмени и Тюменского района будет идти по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 63, корпус 1.

Осмотр грузовых автомобилей , как и ранее, будет проходить на смотровой площадке в пос. Патрушево (ул.Сибирская, 4). Осмотр легковых автомобилей – на парковке на ул. 50 лет Октября, 63 к. 1. Для удобства граждан место смотровой площадки обозначат указателями. Режим работы регистрационного подразделения ГИБДД прежний.

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# ГИБДД Тюменской области

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