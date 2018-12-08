Проект "Движение вверх" поможет инвалидам-колясочникам найти себя в спорте

Фото: www.oprf.ru Фото: www.oprf.ru

250 человек приняли участие в мастер-классах по баскетболу на колясках. Команда проекта "Движение вверх" на протяжении двух месяцев помогали начинающим спортсменам освоить игру.

Организатор проекта Никита Меркушин входит в сборную по баскетболу на колясках "Шанс". Он отмечает, что идея проекта пришла, когда он получил бронзу Чемпионата России. Мужчина понял, что если спорт помог ему найти правильный вектор и укрепить здоровье, то поможет и другим. "Для нас нет никакой разницы между баскетболом и баскетболом на колясках, хоккеем и следж-хоккеем, армрестлингом и пара-армрестлингом. Мы считаем, что спорт для людей с ОВЗ — это часть большого мира спорта, а не что-то исключительное", - уточнил Меркушин.

Никита рассказал, что в 2008 году попал в аварию и сломал позвоночник. Сначала ему было сложно представить, как дальше будет складываться его жизнь, про спорт он даже не думал. В реабилитационном центре он познакомился с тренером по баскетболу на колясках. Так, 10 лет назад Никита впервые попробовал себя в этом спорте. Сейчас баскетбол для него стал профессией. Важно, что Никиту поддержала команда, а подать заявку на грант помогла его девушка.

"Мастер-класс — это лишь один из этапов проекта "Движение вверх. Баскетбол на колясках". Это только начало. В будущем мы планируем и дальше продолжать проводить тренировки для инвалидов-колясочников", — отметил он.

Напомним, что команда проекта выиграла грант в конкурсе проектов "Моя идея" на сумму 75 тыс. рублей. Это позволило организаторам провести серию выездных спортивных мастер-классы для инвалидов Тюмени, Тобольска, Упоровского и Нижнетавдинского районов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".