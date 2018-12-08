Стартовал прием заявок для участия в проекте "Комикс-баттл ZA RESPECT 2"

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

Тюменцы могут стать участниками социального конкурса "Комикс-баттл ZA RESPECT 2" и выиграть графический планшет. Заявки принимаются до 15 декабря.

Для участия необходимо заполнить заявку и загрузить свой комикс на странице проекта. На языке графики и скетчей участники должны создать комиксы, в которых будут отражаться идеи толерантности.

Онлайн-голосование пройдет с 10 по 20 декабря. В течение этого времени экспертная комиссия выберет самые лучшие, по их мнению, скетчи. Кроме этого, любой пользователь, зашедший на сайт, может проголосовать за несколько работ. При выборе лучшей работы будет оцениваться соответствие содержания комикса заявленной теме, оригинальность и целостность сюжета, культурологическую ценность работы и другое.

Авторы трех лучших работ получат набор комиксов, книги, скетчбуки и маркеры. Главный приз – графический планшет. Итоги будут подведены 21 декабря, пишет "Мой портал".