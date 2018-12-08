Тобольские нефтехимики используют новейшие технологии

архивное фото admtyumen.ru архивное фото admtyumen.ru

На завершающем этапе строительства комплекса "ЗапСибНефтехим" для планирования, проведения и обработки результатов пред- и пусконаладочных мероприятий, специалисты компании НИПИГАЗ разработали и внедряют на площадке программно-аппаратный комплекс поддержки инспекций.

Теперь инспекторы используют планшет, очки дополненной реальности и отдельную выносную камеру для осмотра труднодоступных мест и полостей.

"В предыдущие годы мы внедрили на тобольских предприятиях предшественников цифровой трансформации – MES-систему по сбору и обработке данных для управления технологическим процессом, комплексную систему управления и аналитическим контролем LIMS, APC-систему подсказок на производстве. Сегодня мы внедряем комплексное цифровое решение, которое обеспечит выход производства на новый уровень", - рассказал директор по цифровым технологиям тобольских предприятий СИБУРа Геннадий Савин.

К примеру, производство бутадиена осуществляется на тобольской площадке 40 лет и оснащено системами управления, которые можно использовать в цифровых продуктах. Технологический персонал компании с помощью программных средств сможет управлять производственным процессом. Благодаря использованию цифровых технологий на производстве компания получила возможность дополнительно выпустить 1000 тонн продукта в год.

"Программно-аппаратный комплекс поддержки инспекций, или сокращенно ПАКИП, позволяет как планировать задачи инспектирования стационарно, так и проводить инспекции на самом оборудовании, фиксируя все результаты он-лайн, используя мобильный рабочие места. При этом комплекс включает в себя и стационарное рабочее место инспектора, где можно провести пост-обработку результатов проверки и приложить копии документов. Рабочее место руководителя, также входящее в состав системы, позволяет передать текущее состояние и статус инспекций и получать оперативную сводку по результатам", - сообщил менеджер проекта НИПИГАЗа Илья Губарев.

Мобильное рабочее место инспектора включает в себя планшет, очки дополненной реальности, отдельную выносную камеру для осмотра труднодоступных мест и полостей. С помощью этого оборудования сотрудник может производить полноценную инспекцию, фиксировать результаты, снимать видео и оставлять аудиокомментарии.

Благодаря комплексу информационной поддержки, в течение рабочего дня специалист может провести множество инспекций без необходимости возвращаться на рабочее место для синхронизации, все данные будут переданы на сервер системы в режиме онлайн. Это позволяет максимально оперативно фиксировать результаты и формировать статистику, объяснил Илья Губарев.

В ситуациях, когда инспектору требуется помощь и консультация удаленного эксперта, можно организовать сеанс связи непосредственно на месте контроля, с помощью очков дополненной реальности, получив необходимые подсказки и указания.

Использование программно-аппаратного комплекса информационной поддержки до 15 процентов сокращает трудозатраты персонала на проведение инспекций и более чем на 50 процентов – на создание цифрового архива предприятия, пишет "Тюменская область сегодня".