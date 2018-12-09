Тоболякам предлагают присоединиться к проекту "Театральная эволюция"

фото официальной группы ВКонтакте "Театральная эволюция" фото официальной группы ВКонтакте "Театральная эволюция"

Проект "Театральная эволюция" стартует в тобольском мультицентре "Моя территория" 14 декабря.

На протяжении проекта участники посетят мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению от региональных экспертов. Встречи помогут развить "внутреннюю свободу", фантазию, эмоциональную память и навыки взаимодействия с партнером.

Тоболяки поделятся на две команды и создадут театральные эскизы в жанре вербатима, документального театра. Первая встреча начнется в 18 часов 30 минут, рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

"Проектом мы хотим показать горожанам, что театр сегодня может говорить со зрителем на важные и волнующие темы не только голосами профессиональных актеров, но и молодых ребят, которым есть что сказать. Благодаря мастер-классам, тренингам, неформальному общению с экспертами участники смогут прокачать актерские навыки и познакомиться с новыми театральными приспособлениями",- уточнила она.

Режиссировать эскиз итогового спектакля будет педагог кафедры режиссуры, руководитель театральной студии, лауреат Всероссийских театральных фестивалей Кристина Демченко. Хореограф, режиссер, лауреат Всероссийских и Международных фестивалей современного танца Александра Балецкая с участниками поставит пластическую часть эскиза. Вместе с актером, режиссером, участником театральных фестивалей в Германии, Чехии, Латвии, Литве Константином Вагановым педагоги проведут мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству и сценическому движению.

23 декабря участники подведут итоги работы и презентуют свои зарисовки широкому зрителю. Принять участие могут актеры, студенты учебных заведений от 16 до 25 лет. Необходима регистрация. Следить за проектом можно в группе во Вконтакте, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".