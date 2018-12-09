Малышам из Дома ребенка находят хорошие семьи

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238 детей поступило в тюменский Дом ребенка в 2018 году. 135 малышей уже нашли семьи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

С момента поступления на каждого малыша заводится индивидуальный дневник развития, где есть данные об особенностях поведения, характере сна, бодрствования, уровне его нервно-психического развития, планируется работа на ближайший месяц, отмечаются любые изменения. Большое внимание уделяется формированию навыков самообслуживания, а также социализации детей: проводятся прогулки 2-3 раза в день, экскурсии.

Напомним, что тюменский специализированный дом ребенка - учреждение здравоохранения, предназначенное для воспитания и оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здесь в "семейных группах" живут дети от рождения до четырех лет. Специалисты стремятся создать здесь для малышей условия, приближенные к домашним, поэтому решение перейти на воспитательную работу по "семейному типу" стало логичным.

Медико-социальное сопровождение детей в Доме ребенка отличается современными подходами: практикуется комплексная реабилитация, включая раннюю диагностику врожденной или приобретенной патологии, коррекционные медицинские, психологические, педагогические мероприятия. Здесь есть все необходимое для этого игровое и реабилитационное оборудование, пособия для логопедической и психолого-педагогической работы.