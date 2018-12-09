Неравнодушные тюменцы собрали деньги для бездомных животных

фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени

Тюменцы оплатили аренду зоогостиницы, в которой содержатся собаки фонда помощи животным "Горячая линия "Потеряшки". Задолженность за содержание собак в специальной гостинице за ноябрь составила более 47 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель фонда Татьяна Воробьева.

Благодаря краудфайндингу удалось собрать 47 тыс. 250 рублей. Благодаря этим деньгам собак не выселили из зоогостиницы. Всего в ней сейчас находятся семь животных. Как пишет "Вслух.ру", на начало месяца их было десять, но трех удалось пристроить по "передержкам" и семьям.

"Долг образовался в связи с тем, что много собак осталось без передержек и от безысходности мы их определили в зоогостиницу, - рассказала Воробьева. - За 30 дней ноября не удалось собрать всю сумму для оплаты за места в зоогостинице".

По словам Воробьевой, сейчас фонд старается ограничить прием животных и брать только в совсем экстренных случаях. "Мы с удовольствием бы отдали многих собак в семьи, но спроса на взрослых беспородных собак нет", - с сожалением отмечает волонтер.

Взять собаку или кошку на передержку или навсегда можно обратившись в официальную группу.