  • 9 декабря 20189.12.2018воскресенье
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер юго-восточный

Неравнодушные тюменцы собрали деньги для бездомных животных

Общество, 13:32 09 декабря 2018

фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени

Тюменцы оплатили аренду зоогостиницы, в которой содержатся собаки фонда помощи животным "Горячая линия "Потеряшки". Задолженность за содержание собак в специальной гостинице за ноябрь составила более 47 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель фонда Татьяна Воробьева.

Благодаря краудфайндингу удалось собрать 47 тыс. 250 рублей. Благодаря этим деньгам собак не выселили из зоогостиницы. Всего в ней сейчас находятся семь животных. Как пишет "Вслух.ру", на начало месяца их было десять, но трех удалось пристроить по "передержкам" и семьям.

"Долг образовался в связи с тем, что много собак осталось без передержек и от безысходности мы их определили в зоогостиницу, - рассказала Воробьева. - За 30 дней ноября не удалось собрать всю сумму для оплаты за места в зоогостинице".

По словам Воробьевой, сейчас фонд старается ограничить прием животных и брать только в совсем экстренных случаях. "Мы с удовольствием бы отдали многих собак в семьи, но спроса на взрослых беспородных собак нет", - с сожалением отмечает волонтер.

Взять собаку или кошку на передержку или навсегда можно обратившись в официальную группу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:42 09.12.2018Тюменцы почтили память героев, павших за Отечество
14:01 09.12.2018Ялуторовский острог приглашает гостей на новогодние каникулы
13:32 09.12.2018Неравнодушные тюменцы собрали деньги для бездомных животных
11:31 09.12.2018Собака почти месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии