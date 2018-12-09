Тюменских подростков научат печь торты и пироги

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Специальный класс кулинарии оборудовали в тюменском социально-реабилитационном центре "Согласие". Это стало возможным благодаря проекту "Точка возврата", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В программе "Я-кондитер" ребята получают первичные навыки технологии приготовления различных видов теста и изготовления домашней выпечки: пирожков, печенья, пирогов, блинов, оладий. Инструктор по труду Светлана Каиль считает, что для нее самое важное - дать детям элементарные навыки обслуживания себя в быту, чтобы они могли быть самостоятельными, помогали взрослым в повседневной жизни. Кроме того, умение что-то делать своими руками помогает ребятам обрести уверенность в себе.

Напомним, комплекс мер под общим название "Точка возврата" разработан в Тюменской области и направлен на организацию продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.