  • 9 декабря 20189.12.2018воскресенье
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер юго-восточный

Тюменских подростков научат печь торты и пироги

Общество, 18:24 09 декабря 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Специальный класс кулинарии оборудовали в тюменском социально-реабилитационном центре "Согласие". Это стало возможным благодаря проекту "Точка возврата", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В программе "Я-кондитер" ребята получают первичные навыки технологии приготовления различных видов теста и изготовления домашней выпечки: пирожков, печенья, пирогов, блинов, оладий. Инструктор по труду Светлана Каиль считает, что для нее самое важное - дать детям элементарные навыки обслуживания себя в быту, чтобы они могли быть самостоятельными, помогали взрослым в повседневной жизни. Кроме того, умение что-то делать своими руками помогает ребятам обрести уверенность в себе.

Напомним, комплекс мер под общим название "Точка возврата" разработан в Тюменской области и направлен на организацию продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:19 09.12.2018Аккаунт тюменского кота-актера появился в соцсетях
18:24 09.12.2018Тюменских подростков научат печь торты и пироги
18:00 09.12.201810 декабря - события дня
17:39 09.12.2018РЖД представит новый плацкартный вагон до конца года