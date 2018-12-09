Аккаунт тюменского кота-актера появился в соцсетях

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Кот Стивен, который стал известным после съемок в краеведческой короткометражке, завел свою собственную страничку в Instagram.

Хозяин Стивена поделился, что после выхода двух телесюжетов о хвостатом актере, ему в личные сообщения стали приходить сообщения о самочувствии и дальнейшей судьбе кота. Так появилась идея создания собственного аккаунта. Там же кот будет принимать новые предложения о сотрудничестве и общаться с фанатами.

Напомним, что Стивен исполнил роль сибирского кота Амура, которого зимой 1944 года в числе первых отправили спасать Эрмитаж от полчища грызунов. Идея новеллы родилась у Алёны Нечетовой и Ивана Кармацкого

"Мы гуляли с Иваном по Скверу сибирских кошек и вдруг он неожиданно спросил: "а ты бы смогла отдать своего кота?". Казалось бы, это такая незначительная жертва по сравнению с потерями нашей страны в годы войны. Но я представила расставание со своим питомцем. Мне стало больно. После чего Иван спросил вновь: "представь, тебе шесть лет и ты отправляешь кота одного в Ленинград в вагоне, где еще 238 животных, и ты не знаешь, доберется ли он живым. Что ты бы чувствовала?". Я представила. Стало еще больнее. После этого мы точно решили, что эта история должна лечь в основу фильма, — рассказала продюсер фильма Алёна Нечетова.

Напомним, что краеведческий короткометражный фильм “Про нее” выиграл грантовые средства, который выиграл в региональном конкурсе проектов “Моя идея”. Посмотреть фильм можно в Сети, пишет "Мегатюмень".