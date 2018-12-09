  • 9 декабря 20189.12.2018воскресенье
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер юго-восточный

В Викулово мужчина избил жену журнальным столиком

Происшествия, 14:44 09 декабря 2018

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

До двух лет лишения свободы грозит местному жителю села Викулово за причинение вреда здоровью супруги. Сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения, куда поступила женщина с телесными повреждениями, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На месте происшествия участковый уполномоченный полиции выяснил, что накануне к потерпевшей пришла знакомая, общение сопровождалось распитием алкогольных напитков. Вечером вернулся муж хозяйки дома, который по предварительной информации, тоже был пьян. Жена попросила у него деньги на спиртное, однако просьба вызвала у подозреваемого бурную реакцию. Мужчина ударил супругу журнальным столом, а затем несколько раз пнул в живот.

Свидетельница происшествия вызвала скорую помощь, врачи зафиксировали причинение легкого вреда здоровью.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За умышленное причинение легкого вреда здоровью мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:44 09.12.2018В Викулово мужчина избил жену журнальным столиком
14:01 08.12.2018Северянка перевела мошенникам 14 тысяч рублей
11:01 08.12.2018Молодой тюменец прописал в родительской квартире 411 мигрантов
16:32 07.12.2018Гражданина Кыргызстана будут судить в Тюмени за фальшивые паспорт и права