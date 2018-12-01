11 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Тюменский областной правовой практический форум "Профессионал".

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения города района (ул. Республики, 204В, к. 3) начнется ярмарка вакансий.

В Тюмени в 12 часов в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса начнется торжественное открытие регионального этапа конкурса профмастерства "Славим человека труда!" УФО в Тюменской области по номинации "Лучший повар".

В Тюмени в 13 часов от здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур на АО "Сибнефтемаш" и заседание Совета руководителей пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется церемония награждения лучших организаций и предприятий, предоставивших наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи.

В Тюмени в 15 часов в аквапарке "ЛетоЛето" (ул. Щербакова 87/1, конференц-зал "Август") начнется итоговое мероприятие "Вожатский круг", где лучших вожатых Тюменской области наградят именными знаками отличия.

В Тюмени пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок.

Этот день в истории:

1618 (1 декабря по старому стилю) - заключено Деулинское перемирие на 14,5 лет между Россией и Речью Посполитой. Россия вынуждена была уступить Польше Черниговскую, Смоленскую и Новгород-Северскую земли, а также 29 городов.

1918 - родился писатель Александр Солженицын.

1922 - родился спортивный телекомментатор Николай Озеров.

1936 - король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола ради вступления в брак с американкой Уорфилд-Симпсон. Престол перешел к его брату Георгу VI.

1941 - США объявили войну фашистской Германии и Италии.

1954 - родился Андрей Макаревич, создатель и лидер популярной группы "Машина времени", певец, композитор, поэт.

1967 - умер Сидор Ковпак, командир партизанской армии, действовавшей в годы Великой Отечественной войны на Украине.

1994 - федеральные войска перешли границу Чечни.