Тобольские баскетболисты обменялись победами с БК "Рязань"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два заключительных домашних матча в 2018 году провел тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" в рамках первенства России в Суперлиге 2.

Подопечные Дмитрия Тараканова обменялись победами с БК "Рязань". Первая встреча завершилась со счетом 96:85. Самым результативным в составе тоболяков стал Дмитрий Ежов, набравший 20 очков. Во втором поединке гости смогли взять реванш – 62:59. В повторном поединке самым результативным стал вновь Дмитрий Ежов, набравший 14 очков.

Главный тренер "Нефтехимика" Дмитрий Тараканов после поединков с "Рязанью" подвел итог двухматчевого противостояния.

"В первой игре у нас был хороший процент атак с дистанции, примерно за 50. А во второй игре броски не пошли, плюс не забивали свои мячи. Все это вылилось в нервную концовку, в которой удача улыбнулась сопернику", - отметил Дмитрий Тараканов.

До конца года "Нефтехимику" предстоит провести четыре выездных поединка. 16-17 декабря тоболяки сыграют в Черкесске с БК "Эльбрус", 20 и 21 декабря в Ставрополе с "Динамо".

Евгений Новоселов