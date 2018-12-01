12 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется День бухгалтера в рамках Тюменского областного правового практического форума "Профессионал".

В Тюмени в 10 часов по адресу: ул. Энергетиков, 16, кв. 90 (подъезд с внутренней стороны двора, 7 этаж) начнется пресс-квартирник "Умный дом" от "Ростелекома".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском техникуме

индустрии питания, коммерции и сервиса начнется практическая часть конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО в Тюменской области в номинации "Лучший повар".

В Тюмени в 12 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой.

В Тюмени в 14 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1, 2 этаж, "Киномакс", зал №8) начнется пресс-показ фильма "Елки Последние".

В Тюмени в 15 часов в малом зале Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется церемония вручения паспортов гражданина РФ участниками гражданско-патриотической акции "Мы – граждане России".

В Тюмени в загородном детском центре "Витязь" пройдет областная тематическая смена по направлению "Личностное развитие" Российского движения школьников: "Молодежный экспресс".

Этот день в истории:

1799 - умер руководитель борьбы североамериканских штатов за независимость от Англии, первый президент США Джордж Вашингтон.

1911 - экспедиция норвежского путешественника Руаля Амундсена впервые в истории человечества достигла Южного полюса.

1922 - родился советский физик, основоположник квантовой электроники Николай Басов.

1924 - родился король индийского киноэкрана Радж Капур.

1939 - СССР исключен из Лиги Наций в связи с агрессией против Финляндии.

1943 - войска Красной армии овладели украинским городом Черкассы, но оставили Радомышль.

1947 - Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".

1949 - Израиль объявил своей столицей Иерусалим.

1970 - на судоверфях польских городов Гданьск, Гдыня и Щецин началась всеобщая забастовка в знак протеста против повышения цен.

1979 - родился игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн.

1989 - умер выдающийся ученый в области ядерной физики Андрей Сахаров.