13 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Руспублики, 129) начнется ярмарка билетов.

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется награждение победителей и призеров регионального конкурса "Славим человека труда!" УФО в Тюменской области по номинации "Лучший токарь на станках с ЧПУ".

В Тюмени в 18 часов в Тюменском большом драматическом театре (ул. Руспублики, 129) начнется торжественная церемония открытия Года театра.

В с. Каскара в 16 часов в МЦ "Поколение" (ул. Садовая, 70) начнется работа Job-кафе "Мое завтра начинается уже сегодня".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция Ишимского межрайонного прокурора Евгения Кондрашкина "Соблюдение трудовых прав в Ишиме и Ишимском районе. Выплата заработной платы".

Этот день в истории:

1466 - умер Донателло - выдающийся итальянский скульптор, представитель флорентийской школы раннего Возрождения.

1642 - голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию.

1797 - родился немецкий поэт Хайнрих Хайне.

1873 - родился поэт Валерий Брюсов, основоположник символизма в русской литературе.

1908 - родился актер театра и кино Ростислав Плятт.

1909 - умер поэт, переводчик, драматург Иннокентий Анненский.

1944 - во Франции умер русский художник, основатель абстракционизма в живописи Василий Кандинский.

1947 - в индийском городе Наггар скончался легендарный русский художник, археолог, писатель, философ Николай Рерих.

1971 - на советский экран вышла комедия "Джентльмены удачи".

1983 - покончил с собой министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, обвиненный в коррупции.

1988 - умер советский художник Федор Решетников, автор известной картины "Опять двойка".