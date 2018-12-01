14 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ТюмГУ (ул.Ленина, 23, ауд. 501) начнется национальный форум "COMMUNITY".

В Тюмени в 10 часов в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen (ул. Орджоникидзе, 46, 1 этаж, зал Diamond) начнется пресс-конференция, посвященная uранд-финалу открытого международного Кубка России по киберспорту.

В Тюмени в 12 часов в городской поликлинике №17 (ул. Монтажников, 41/1) начнется награждение победителей конкурсов "Лучший по профессии - 2018" и "Мой любимый детский доктор - 2018".

В Тюмени в 12 часов в средней школе №40 стартует проект "Дарим доброе дело".

В Тюмени в 14 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется заседание экспортного совета при губернаторе Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в ДК аграрного университета (ул. Троицкая, 4) начнутся Дни казахской культуры в Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов в средней школе №43 (ул. Щербакова, 94) начнется повторное обсуждение концепции благоустройства территории общего пользования "Парк Заречный".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча, посвященная составлению карты желаний.

В Тюмени в в музейном комплексе им. И.Я. Словцова откроется выставка "Белое на черном".

В Тюмени пройдет третий региональный форум "серебряных" добровольцев Тюменской области.

В Тюмени пройдет открытое первенство Тюменской области по гиревому спорту.

В Тобольске в 18 часов в мультицентре "Моя территория" стартует проект "Театральная эволюция".

В с. Стрехнино Ишимского района пройдет профориентационная игра "Современный рынок труда".

Этот день в истории:

1893 — в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды.

1900 — опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.

1911 — экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1913 — остров Крит официально аннексирован Грецией.

1943 — постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утвержден Государственный гимн СССР.

1955 — Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Цейлон приняты в ООН.

1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию "Полюс недоступности".

1998 — начала свое вещание радиостанция "Наше радио".

2004 — открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.