14 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов в ТюмГУ (ул.Ленина, 23, ауд. 501) начнется национальный форум "COMMUNITY".
В Тюмени в 10 часов в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen (ул. Орджоникидзе, 46, 1 этаж, зал Diamond) начнется пресс-конференция, посвященная uранд-финалу открытого международного Кубка России по киберспорту.
В Тюмени в 12 часов в городской поликлинике №17 (ул. Монтажников, 41/1) начнется награждение победителей конкурсов "Лучший по профессии - 2018" и "Мой любимый детский доктор - 2018".
В Тюмени в 12 часов в средней школе №40 стартует проект "Дарим доброе дело".
В Тюмени в 14 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется заседание экспортного совета при губернаторе Тюменской области.
В Тюмени в 14 часов в ДК аграрного университета (ул. Троицкая, 4) начнутся Дни казахской культуры в Тюменской области.
В Тюмени в 18 часов в средней школе №43 (ул. Щербакова, 94) начнется повторное обсуждение концепции благоустройства территории общего пользования "Парк Заречный".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча, посвященная составлению карты желаний.
В Тюмени в в музейном комплексе им. И.Я. Словцова откроется выставка "Белое на черном".
В Тюмени пройдет третий региональный форум "серебряных" добровольцев Тюменской области.
В Тюмени пройдет открытое первенство Тюменской области по гиревому спорту.
В Тобольске в 18 часов в мультицентре "Моя территория" стартует проект "Театральная эволюция".
В с. Стрехнино Ишимского района пройдет профориентационная игра "Современный рынок труда".
Этот день в истории:
1893 — в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды.
1900 — опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.
1911 — экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
1913 — остров Крит официально аннексирован Грецией.
1943 — постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утвержден Государственный гимн СССР.
1955 — Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Цейлон приняты в ООН.
1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию "Полюс недоступности".
1998 — начала свое вещание радиостанция "Наше радио".
2004 — открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.