Год театра в Тюменской области откроется 13 декабря

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Год театра откроет торжественная церемония на сцене Тюменского драматического театра 13 декабря. Трансляцию можно будет увидеть на сайте агентства "Тюменская линия" в 18 часов.

Как сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении, на сцене драмтеатра состоится капустник, театры Тюменской области покажут свои визитки. Вход по приглашениям.

Творческие встречи, спектакли и тематические программы, посвященные событию, 13 декабря пройдут также в тюменских библиотеках и центрах культуры, сообщает департамент культуры областной столицы.

Так, например, в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) открытие Года театра отметят показом спектакля "Чей день рождения?" для зрителей старше 12 лет. Артисты театра-студии "Лаборатория перемен" вместе со зрителями отправятся на поиски самого замечательного "Дня Рождения". В завершение спектакля ведущий мероприятия расскажет гостям встречи о событиях наступающего Года театра. Начало в 18 часов.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 13 часов актриса тюменского театра кукол Зинаида Береговая расскажет об истории театра. Ребята смогут узнать, какие бывают театры и что такое кукольный театр. Зинаида Николаевна поделится маленькими тайнами о том, как выбирала свою профессию, как знакомится с новыми куклами, как вживается в свои роли. Покажет, как кукольные герои оживают в руках талантливого кукловода.

В Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в 13 часов 30 минут пройдет музыкально-игровая программа "Добро пожаловать в театр!". Всех присутствующих ждут веселые игры-тренинги, которые помогут открыть весь свой актерский потенциал, а также смогут попробовать свои силы на сцене в качестве актеров. Участники театральной студии "Мир" покажут свои лучшие номера.