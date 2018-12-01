15 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в городских поликлиниках начнется профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная вопросам женского здоровья.

В Тюмени в 9 часов на Воронинских горках начнется Открытый Кубок Тюменской области по горнолыжному спорту.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся городские чемпионат и первенство по кикбоксингу.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется Первый родительский форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll". В 10 часов 40 минут начнется пресс-подход первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик.

В Тюмени в 12 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется финал Кубка России по компьютерному спорту.

В Тюмени в 13 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, к3) начнется День семьи в центре профориентации.

В Тюмени в 14 часов в ТИУ (ул. Мельникайте, 70, 7 этаж) начнется защита конкурса бизнес-проектов "СИП-АП".

В Тюмени в 14 часов в филиале центра "Ребячья республика" (38 км Салаирского тракта) начнется вручение премии за выдающиеся успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности "Золотой Нафаня".

В Тюмени в 15 часов в торговом центре "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется бесплатный перформанс-вербатим "Послушайте" молодежного театра "Май".

В Тюмени в школе № 94 (пр. Солнечный, 24) пройдет фестиваль для школьников, родителей и учителей "Я люблю науку" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

В Нижнетавдинском районе в 12 часов в Казачьем подворье Вьюхова И. В. (22 км Велижанского тракта) начнутся конно-спортивные соревнования на "Кубок Ермака" в рамках Дня сибирского казачьего войска.

Этот день в истории:

1832 - родился Густав Эйфель, французский инженер, создатель знаменитой башни.

1845 - умер декабрист Михаил Лунин.

1903 - родился советский кинорежиссер Юрий Райзман.

1904 - погиб руководитель обороны Порт-Артура генерал Роман Кондратенко.

1938 - при испытании нового истребителя погиб летчик Валерий Чкалов.

1965 - открылось регулярное движение поездов по трассе Абакан - Тайшет.

1966 - умер знаменитый мультипликатор Уолт Дисней.

1970 - советская межпланетная космическая станция "Венера-7" достигла поверхности Венеры.

1981 - умер советский киноактер Михаил Жаров.

1989 - в Румынии началась революция.

1995 - члены Европейского экономического сообщества решили назвать новую общеевропейскую валюту "евро".