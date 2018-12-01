16 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на базе ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся городские чемпионат и первенство по кикбоксингу.

В Тюмени в 10 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется первый этап проекта "Детская лига дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет".

В Тюмени в 11 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется гранд-финал Открытого международного Кубка России по киберспорту.

В Тюмени в 15 часов в торговом центре "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется бесплатный перформанс-вербатим "Послушайте" молодежного театра "Май".

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165 А) начнется новогоднее импровизационное шоу "Недружественное" от театра импровизации "Breakfastband".

В Ялуторовске пройдет областной фестиваль традиционной воинской культуры казаков "Ермаковы игры".

Этот день в истории:

1653 - Оливер Кромвель стал лордом-протектором Англии.

1773 - произошло так называемое бостонское чаепитие.

1847 - умер художник Алексей Венецианов.

1872 - родился Антон Деникин, один из главных руководителей белого движения в годы гражданской войны.

1897 - умер французский писатель Альфонс Доде.

1898 - умер Павел Третьяков, купец-меценат.

1915 - родился композитор Георгий Свиридов.

1941 - войска Красной армии отбили у немцев Калинин.

1944 - гитлеровские войска начали контрнаступление в Арденнах против армии союзников.

1957 - на Южном полюсе впервые побывала советская антарктическая экспедиция.

1983 - умер советский кинорежиссер Григорий Александров.

1986 - Михаил Горбачев в телефонном разговоре разрешил академику Андрею Сахарову вернуться в Москву из ссылки в Горьком.

2002 - в Мехико торжественно открыт памятник Александру Пушкину.