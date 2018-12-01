17 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменской областной думе начнется внеочередное заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной "Итоги реализации в 2018 году государственной программы "Недропользование и охрана окружающей среды" в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется Третий региональный форум серебряных добровольцев.

В Тюмени в 17 часов в концертном зале "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется финал городского конкурса физкультурной и спортивной работы

"Тюмень спортивная-2018".

Этот день в истории:

1770 - в этот день был крещен композитор Людвиг ван Бетховен.

1830 - умер Симон Хосе Антонио Боливар, освободитель Южной Америки от испанского господства.

1887 - за участие в студенческих волнениях в Казанском университете арестован студент Владимир Ульянов.

1928 - в Киеве родился киноактер Леонид Броневой.

1941 - войска Красной армии освободили город Алексин в Тульской области.

1972 - указом президиума Верховного Совета СССР учрежден орден Дружбы Народов.

1975 - в Киеве родилась американская киноактриса и певица Мила (Наташа) Йовович.

1982 - умер скрипач Леонид Коган.

1996 - в столице Перу террористы захватили здание японского посольства и взяли в заложники около 500 человек.

2002 - в здании Московской консерватории вспыхнул пожар, который нанес огромный ущерб одному из крупнейших центров мировой музыкальной культуры.