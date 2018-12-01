Проект "Сказка на дом" для особых детей реализуют в Заводоуковске

| Фото: https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Проект "Сказка на дом" для детей с ограниченными возможностями здоровья реализует творческий центр "АРТмосфера" Центра детей и молодежи Заводоуковска. Актеры-школьники ставят мини-спектакли для семей с детьми-инвалидами совершенно бесплатно.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" разработчик проекта, педагог дополнительного образования центра Вера Недякина, "Сказка на дом" получила финансовую поддержку на дальнейшее развитие.

"Наш проект "Сказка на дом" был рассчитан изначально на три месяца - сентябрь - декабрь, но мы выиграли грант - 30 тысяч рублей в рамках благотворительной программы "Наш регион", и теперь думаем о том, что проект нужно развивать далее", - поделилась педагог.

На средства, выигранные разработчиками проекта, были приобретены кукольный и пальчиковый театры, ростовая кукла Лисенок. Закуплены ширмы для декораций и заказаны костюмы: Белоснежки, Осени, Клоуна.

Проект "Сказка на дом" рассчитан на детей 5-12 лет. Он реализуется юными театралами Заводоуковска. 30 учащихся школы № 2 вместе с педагогом Верой Недякиной ставят разные спектакли для детей с ОВЗ.

"У нас три сказки: "Колобок" - кукольный театр, "Теремок" - музыкальная сказка и "Серебряная елка" - драматическая постановка, - рассказывает Вера Недякина. - Мы эти спектакли показываем и деревенским школьникам в Новой Заимке 23 декабря состоится премьера нашей сказки "Серебряная елка". Также ставим спектакли в детсадах с детьми с ОВЗ. Побывали уже в двух садах города".

По словам педагога, ранее проект "Сказка на дом" был рассчитан до 25 декабря, но в планах продолжить его реализовывать в 2019 году, который, к слову, объявлен президентом страны Годом театра.

"Будем ставить новые спектакли, у нас уже в разработке находятся "Гуси-лебеди". Сказка "Дюймовочка" на стадии готовности. В планах – организовать клуб "Сказка на дом" на базе центра, и пусть этот проект живет дальше", - резюмировала Вера Недякина.

Анжела Лебедева