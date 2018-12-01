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В Казанском районе пересмотрели подход к организации школьного питания

Общество, 14:48 15 декабря 2018

Архивное фото phototyumen.ru

Проект по централизации и индустриализации школьного питания стартовал в Казанском районе в сентябре. Об этом рассказала начальник отдела образования администрации муниципалитета Елена Ломовицкая.

Уже организован комбинат школьного питания - областной Центр технологического контроля разработал для ребят несколько вариантов меню, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все дети, независимо от социального статуса получают частичную компенсацию за питание в школе, пишет "Тюменская область сегодня".

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