В Казанском районе пересмотрели подход к организации школьного питания
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Проект по централизации и индустриализации школьного питания стартовал в Казанском районе в сентябре. Об этом рассказала начальник отдела образования администрации муниципалитета Елена Ломовицкая.
Уже организован комбинат школьного питания - областной Центр технологического контроля разработал для ребят несколько вариантов меню, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Все дети, независимо от социального статуса получают частичную компенсацию за питание в школе, пишет "Тюменская область сегодня".