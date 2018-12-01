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Заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства прошло в Тюменском районе

Общество, 16:48 15 декабря 2018

фото управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

В Тюменском районе прошло итоговое заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. С инвесторами встретилась глава муниципального образования Светлана Иванова, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

"Экономику в нашем районе делаете именно вы. Предпринимательство и инвестиции в сегодня набирают серьезные обороты. Для нас важен каждый, даже самый небольшой проект, каждое новое рабочее место", - подчеркнула глава района.

Всего в Тюменском районе сегодня более 100 проектов числятся в реестре инвестиционного агентства Тюменской области и районной администрации. Только в 2018 году в реестре появились 36 новых проектов, а 17 - реализованы. В 2019 году планируется реализовать еще 16 проектов, которые обеспечат 500 новых рабочих мест.

Члены совета обсудили также проблемные вопросы предпринимательского сообщества. Завершилось заседание деловой бизнес-игрой, которая помогла участникам проверить свои знания истории становления бизнеса в районе и ближе пообщаться друг с другом.

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