  • 16 декабря 201816.12.2018воскресенье
  • USD66,4337
    EUR75,3890
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер западный

Итоги конкурса по благоустройству подвели в Тюменском районе 

Общество, 12:32 16 декабря 2018

Архивное фото управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

В Тюменском районе объявили победителей предновогодних конкурсов по благоустройству. Всем призерам конкурсов вручены дипломы, а победителям – денежные сертификаты, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

По итогам конкурса по благоустройству территорий с численностью населения более 5 тыс. 500 человек первое место заняло муниципальное образование поселок Винзили, дипломом второй степени награждено Червишевское муниципальное образование, дипломом третей степени – Каскаринское муниципальное образование.

Среди территорий с населением от 2 тыс. 500 до 5 тыс. 500 человек победителем стало Горьковское муниципальное образование, второе место заняло Мальковское, а третье – Чикчинское Муниципальное образование.

В конкурсе между территориями с численностью населения от 900 до 2 тыс. 500 тысяч человек лучшими стали муниципальные образования: Каменское (1 место), поселок Андреевский (2 место) и Нижнепышминское (3 место).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 16.12.2018Тюменское региональное отделение ФСС повышает открытость госзакупок
15:24 16.12.2018Тюменский ученый нашел способ остановить незаконную вырубку деревьев
14:24 16.12.2018Блиц-опрос помог учителям понять молодежь
14:09 16.12.2018Андрей рredator Шкеленок: исход встречи могла решить каждая мелочь