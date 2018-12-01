Итоги конкурса по благоустройству подвели в Тюменском районе

Архивное фото управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского района Архивное фото управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

В Тюменском районе объявили победителей предновогодних конкурсов по благоустройству. Всем призерам конкурсов вручены дипломы, а победителям – денежные сертификаты, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

По итогам конкурса по благоустройству территорий с численностью населения более 5 тыс. 500 человек первое место заняло муниципальное образование поселок Винзили, дипломом второй степени награждено Червишевское муниципальное образование, дипломом третей степени – Каскаринское муниципальное образование.

Среди территорий с населением от 2 тыс. 500 до 5 тыс. 500 человек победителем стало Горьковское муниципальное образование, второе место заняло Мальковское, а третье – Чикчинское Муниципальное образование.

В конкурсе между территориями с численностью населения от 900 до 2 тыс. 500 тысяч человек лучшими стали муниципальные образования: Каменское (1 место), поселок Андреевский (2 место) и Нижнепышминское (3 место).