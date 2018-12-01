Блиц-опрос помог учителям понять молодежь
фото мультицентра «Моя территория»
Блиц- опрос для учителей провели на педагогической сессии. Команда мультицентра "Моя территория" помогла учителям разобраться в популярных словах и молодежных трендах.
"Для учителей это полезный и своеобразный ликбез, чтобы быть в курсе молодежных трендов и понимать новояз учеников. Учителя - люди, которые всегда любят учиться", - отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.
Также учителя узнали о проектах, которые реализует молодежь в 2018 году, пишет "АиФ - Западная Сибирь".