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Блиц-опрос помог учителям понять молодежь

Общество, 14:24 16 декабря 2018

фото мультицентра «Моя территория»

Блиц- опрос для учителей провели на педагогической сессии. Команда мультицентра "Моя территория" помогла учителям разобраться в популярных словах и молодежных трендах.

"Для учителей это полезный и своеобразный ликбез, чтобы быть в курсе молодежных трендов и понимать новояз учеников. Учителя - люди, которые всегда любят учиться", - отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Также учителя узнали о проектах, которые реализует молодежь в 2018 году, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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