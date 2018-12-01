Тюменский ученый нашел способ остановить незаконную вырубку деревьев

Архивное фото МО МВД России "Тобольский" Архивное фото МО МВД России "Тобольский"

Тюменский ученый предложил "дактилоскопировать" деревья. Инновационный метод способен выявить преступление лишь по сорванной ветке.

Сотрудник филиала НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Сибирской лесной опытной станции (СибЛОС) Андрей Николаев разработал биометрический учет древесины. Метод основан на принципе дактилоскопии. Ученый заверяет, у каждого дерева также есть свой уникальных рисунок – годичные кольца.

"Кольцевой рисунок мы можем сканировать с абсолютно любой части дерева, будь то ветка или пиломатериал. Затем мы фотографируем спилы одиноких пней и спилы подозрительных хлыстов, транспортируемых, либо складированных. Компьютер сопоставляет данные ",- рассказал он.

Сейчас для поиска нарушителей проводится дендрологическая экспертиза - сравнивают диаметры нижней части ствола и верхней части пня, но черные лесорубы отпиливают комель.

"Открытию сам поразился. Оказывается, деревья чутко фиксируют изменения геомагнитного склонения планеты. Сверяясь с общедоступной базой данных о склонении, легко смогу определить, где именно рос тот или иной кедр, дуб, бук", – добавил ученый.

Сейчас инноваторы предлагают сформировать в Тюмени национальный центр биометрического наблюдения – IT-хранилище для хранения всех снимков, пишет "Тюменская область сегодня".