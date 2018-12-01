Тюменский ученый нашел способ остановить незаконную вырубку деревьев
Тюменский ученый предложил "дактилоскопировать" деревья. Инновационный метод способен выявить преступление лишь по сорванной ветке.
Сотрудник филиала НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Сибирской лесной опытной станции (СибЛОС) Андрей Николаев разработал биометрический учет древесины. Метод основан на принципе дактилоскопии. Ученый заверяет, у каждого дерева также есть свой уникальных рисунок – годичные кольца.
"Кольцевой рисунок мы можем сканировать с абсолютно любой части дерева, будь то ветка или пиломатериал. Затем мы фотографируем спилы одиноких пней и спилы подозрительных хлыстов, транспортируемых, либо складированных. Компьютер сопоставляет данные ",- рассказал он.
Сейчас для поиска нарушителей проводится дендрологическая экспертиза - сравнивают диаметры нижней части ствола и верхней части пня, но черные лесорубы отпиливают комель.
"Открытию сам поразился. Оказывается, деревья чутко фиксируют изменения геомагнитного склонения планеты. Сверяясь с общедоступной базой данных о склонении, легко смогу определить, где именно рос тот или иной кедр, дуб, бук", – добавил ученый.
Сейчас инноваторы предлагают сформировать в Тюмени национальный центр биометрического наблюдения – IT-хранилище для хранения всех снимков, пишет "Тюменская область сегодня".