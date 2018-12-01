Студия авангардного театра "Лестница" приглашает тюменцев на перформанс

фото официальной группы ВКонтакте "Студия авангардного театра "ЛЕСТНИЦА"" фото официальной группы ВКонтакте "Студия авангардного театра "ЛЕСТНИЦА""

Бесплатный перформанс "Овэрхайп" представит студия авангардного театра "Лестница". Всех желающих приглашают в молодежный театральный центр "Космос" 29 декабря.

Перформанс состоит из двух частей: в первой - актеры высказывают свою позицию об эстрадном творчестве, а вторая часть посвящена современной и классической поэзии и рассказам.Участники театра продемонстрируют не только актерское мастерство, но и пластику и авангардные костюмы.

Как пишет "Мой портал", студия авангардного театра "Лестница" появилась в Тюмени только в сентябре 2018 года.