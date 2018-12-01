Студия авангардного театра "Лестница" приглашает тюменцев на перформанс
фото официальной группы ВКонтакте "Студия авангардного театра "ЛЕСТНИЦА""
Бесплатный перформанс "Овэрхайп" представит студия авангардного театра "Лестница". Всех желающих приглашают в молодежный театральный центр "Космос" 29 декабря.
Перформанс состоит из двух частей: в первой - актеры высказывают свою позицию об эстрадном творчестве, а вторая часть посвящена современной и классической поэзии и рассказам.Участники театра продемонстрируют не только актерское мастерство, но и пластику и авангардные костюмы.
Как пишет "Мой портал", студия авангардного театра "Лестница" появилась в Тюмени только в сентябре 2018 года.