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Студия авангардного театра "Лестница" приглашает тюменцев на перформанс

Общество, 17:24 16 декабря 2018

фото официальной группы ВКонтакте "Студия авангардного театра "ЛЕСТНИЦА""

Бесплатный перформанс "Овэрхайп" представит студия авангардного театра "Лестница". Всех желающих приглашают в молодежный театральный центр "Космос" 29 декабря.

Перформанс состоит из двух частей: в первой - актеры высказывают свою позицию об эстрадном творчестве, а вторая часть посвящена современной и классической поэзии и рассказам.Участники театра продемонстрируют не только актерское мастерство, но и пластику и авангардные костюмы.

Как пишет "Мой портал", студия авангардного театра "Лестница" появилась в Тюмени только в сентябре 2018 года.

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