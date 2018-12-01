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Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы

Общество, 16:40 16 декабря 2018

Aunz.ru | Фото: Aunz.ru

Зимний ремонт в квартире обойдется на 5-10 процентов дешевле, чем если бы он был выполнен летом, сообщает "Лента.ру".

Как отмечают эксперты, разницу в стоимости обеспечивают сезонные скидки на материалы в строительных магазинах и дисконты на услуги, оказываемые ремонтными бригадами: в период холодов конкуренция между ними обостряется, поэтому строители идут на значительные уступки.

"В-третьих, зимой устанавливать пластиковые окна значительно дешевле, чем летом. Иногда дисконт может достигать 25-30 процентов", — указывают ремонтники.

В список неценовых преимуществ зимнего ремонта специалисты включили отсутствие высокого покупательского трафика в строительных магазинах и лучшие, чем летом, условия для выполнения внутренней отделки (поклейки обоев, укладки кафеля, возведения перегородок, окрашивания поверхностей).

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