На фестивале "Дух огня" один день посвятят семье и семейным ценностям

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Один день XVII международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года, традиционно будет посвящен семье и семейным ценностям.

"Для нас это важно еще потому, что следующий год кроме Года театра в России, еще и Год семьи нашем регионе", - заявила на заседание организационного комитета фестиваля губернатор Наталья Комарова.

В этот день, как сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на нескольких площадках пройдут интерактивные программы, мастер-классы, творческие встречи. Например, по традиции состоится итоговый концерт российского проекта "Читалкин", созданный фондом поддержки и развития кинематографии для детей и юношества "Маленькое кино".

В 2019 году, уже в третий раз, на сцену выйдут юные чтецы, исполнив свои любимые произведения. География проекта расширится еще больше - участники концерта приедут не только из Ханты-Мансийского автономного округа, но и из Оренбурга, городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Ведущим станет актер, певец и музыкант Василий Уриевский, а специальными гостями - участники популярного проекта "Голос. Дети" Арина Данилова, Кирилл Скрипник, Яся Дегтярева.

Также "Дух огня" примет второй фестиваль семейных кукольных спектаклей "Варежка", в рамках которого югорчане поставят собственные семейные спектакли. Если в этом году участниками данного мероприятия могли стать лишь жители Ханты-Мансийска, то в следующем к участию будут приглашены и жители других муниципальных образований региона.