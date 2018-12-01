19 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию гордумы.

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется первенство Тюменской области по бильярдному спорту.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина "Итоги осуществления федерального государственного охотничьего надзора в регионе в 2018 году. О внесении изменений в закон Тюменской области "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная мерам содействия в решении актуальных вопросов, связанных с ведением садоводства и огородничества на территории города.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется пресс-конференция депутатской фракции "Коммунистическая партия Российской Федерации" Тюменской областной Думы по итогам работы в 2018 году.

В Тюмени в 12 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется сдача премьерного спектакля "Сказки 1001 ночи" и пресс-подход с режиссером Сергеем Захариным.

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. Коммунистическая, 70 начнется открытие первого в Тюменской области пункта обогрева для бездомных.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 15 часов в большом зале заседаний правительства (ул. Володарского, 45, 3 этаж) начнется церемония награждения победителей Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" и конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" 2018 года.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129, 2 этаж) начнется открытие выставки тюменских художников "И однажды проснутся все ангелы...".

В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдет юбилейный вечер, посвященный 20-летию коллектива Формэйшн "Вера".

Этот день в истории:

1793 - французские республиканские войска овладели морской крепостью Тулон, выбив роялистов и английских интервентов.

1796 - умер выдающийся русский полководец генерал-фельдмаршал Петр Румянцев-Задунайский.

1909 - состоялось официальное открытие Саратовского университета.

1915 - родилась французская певица Эдит Пиаф.

1917 - генерал Лавр Корнилов, бежавший из большевистского плена, начал в Новочеркасске формирование Добровольческой армии.

1933 - родилась Галина Волчек, основатель и руководитель московского театра "Современник".

1941 - в бою с немцами погиб советский военачальник, командир кавалерийского корпуса генерал-майор Лев Доватор. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

1942 - Красная армия начала крупную наступательную операцию в районе Среднего Дона.

1996 - умер итальянский киноактер Марчелло Мастроянни.

1997 - состоялась премьера блокбастера Джеймса Камерона "Титаник".

2001 - вышел фильм "Братство Кольца" - экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".

2007 - активисты племени Лакота провозгласили независимость Республики Лакота.

2010 - в Минске в день президентских выборов подавлена акция оппозиции.