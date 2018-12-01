На фестивале "Дух огня" старшеклассники и студенты впервые построят свой "Креативный город"

Фото: ugrafest.ru Фото: ugrafest.ru

На фестивале "Дух огня" старшеклассники и студенты впервые построят свой "Креативный город"

Форум старшеклассников и студентов "Креативный город", впервые состоится в рамках XVII международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года. Об этом на заседании оргкомитета фестиваля рассказал начальник управления молодежной политики и воспитания детей департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин.

Форум, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предполагает погружение молодых людей из муниципальных образований Югры в возрасте от 16 до 23 лет в интенсивные творческие лаборатории, содержание которых выстраивается с учетом современных тенденций урбанистики, развития креативного класса среди молодого населения.

"Участники создают свой собственный город, который наполнен мастерскими, дизайн-студиями, пространствами арт-объектов, лабораториями кино, театра и пластики, визуального искусства, - пояснил Геннадий Забайкин, - Они не просто участвуют в мастер-классах, а придумывают творческие проекты, которые могут существовать в городе после смены, придумывают творческие решения для собственной городской среды. Живой обмен опытом, неформальное общение, молодой тренерский состав будут создавать качественные условия реализации поставленных задач".

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, которое провела заседание оргкомитета, у будущих участников уже есть заготовки, основанные на югорской "документалистике".

"Такие проекты позволят получить живую энергетику, посмотреть на себя со стороны, но при этом собственными глазами, определить ценностные ориентиры, учат быть человеком с большой буквы", - считает глава Югры.