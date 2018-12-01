Тюменских подростков научили жить со вкусом

| Фото группы "Жить со вкусом" vk.com | Фото группы "Жить со вкусом" vk.com

Итоговым мероприятием "Новогодний стол" завершился в Тюмени проект "Жить со вкусом", который организовали Лига добровольцев ТюмГУ и региональный центр "Семья". В течение нескольких месяцев он проходил на базе Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки". Наставники и волонтеры встречались с детьми, вместе совершали покупки в магазинах и учились готовить как простые, так и изысканные блюда.

Подводя итоги реализации проекта, студентка ТюмГУ Элена Гафулова рассказала, что он не только удался, но и позволил сплотить ребят. По ее словам, жить со вкусом научились 25 воспитанников Дома "Борки" под чутким руководством 12 добровольцев и 11 серебряных волонтеров.

"Если на первых занятиях ребят было сложно собрать, то к концу проекта они сами встречали нас на крыльце, помогали и в организации. На итоговом мероприятии помимо приготовления новогодних блюд, дети приготовили для наставников программу – танцевали, пели, рассказывали стихи. Наставники прочитали рэп, а волонтеры подготовили танец и видеоролик. Ребята остались не только очень довольны проектом, но и выразили надежду на его продолжение", - рассказала Элена Гафулова.

Наставниками проекта стали серебряные волонтеры 55+. Именно люди старшего возраста, по мнению организаторов, имеют активную жизненную позицию и хотят делиться своей энергией, эмоциями с детьми. Участница проекта, наставник Елена Ознобихина, говоря о проекте, подчеркнула не только его высокую социальную значимость, но и важность связи поколений.

"Проект замечательный и очень бы хотелось, чтобы его продолжили. Мы многому учимся у молодого поколения, потому что дети сейчас другие, у них иной взгляд на происходящее. Уверена, что и от нас они тоже взяли что-то полезное, потому что у нас достаточно мудрости, опыта и есть чем поделиться. Надеюсь, что мы смогли хотя бы на время наших встреч дать им ощущение семьи, то, что они потом смогут привнести во взрослую жизнь - поддержку, взаимовыручку, умение договариваться", - рассказала Елена Ознобихина.

Старший воспитатель Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки" Наталья Речкалова поблагодарила команду волонтеров за хорошо подготовленные занятия и выразила уверенность, что они станут хорошим подспорьем детям во взрослой жизни.

"Выпуск в самостоятельную жизнь является большим испытанием для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сложность заключается в том, что они получают все необходимое без всяких усилий. Поэтому им очень важна помощь специалистов на этапе социальной интеграции в обществе. Именно этому и способствовали занятия в рамках проекта "Жить со вкусом". Ребята научились делиться, доверять другим, учились практическим умениям и навыкам приготовления простых блюдя", - рассказала она.

Наталья Речкалова добавила, что новогодний стол собрал более сорока человек - это серебряные волонтеры, студенты и дети. Ребята приготовили традиционные новогодние блюда – салаты "Селедка под шубой", "Зимний" и "Винегрет", плов, десерты и другие.

| Фото: Мой портал | Фото: Мой портал

Напомним, реализация проекта "Жить со вкусом" стала возможной благодаря гранту в размере 100 тыс. рублей, который ребята выиграли на форуме "Утро-2018". Поддержку также оказал Тюменский госуниверситет и Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки" - филиал регионального центра "Семья".

Любовь Голышева