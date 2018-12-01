20 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат первенство Уральского Федерального округа по скалолазанию.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная выходу книги "Счастье по-тюменски".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском колледже водного транспорта (ул. Малиновского, 7) начнется межрегиональный форум "Современное понимание патриотизма в молодежной среде".

В Тюмени в 11 часов по телефону 8(3452) 25-73-58 начнется прямая линия Росрееста по вопросам, связанным с экстерриториальным принципом подачи документов на регистрацию недвижимости.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги работы общественных советов при департаменте социального развития Тюменской области. Итоги независимой оценки в 2018 году".

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется "Слет героев. Новогодняя перезагрузка" для одаренных школьников.

В Тюмени в 16 часов в Институте государства и права (ул. Ленина, 30) пройдет лекция в рамках образовательной части проекта "Школа парламентаризма", экспертом которой выступит глава города Руслан Кухарук.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в конноспортивном клубе "Олимпия" начнется зимний чемпионат и первенство Тюменской области, Кубок памяти Я.Н. Неумоева по конному спорту (конкур, выездка).

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева начнется презентация художественно-иллюстрированного альбома "Николай Распопов. "Крылья и теперь не знают устали".

В Тюмени в Тюменском колледже водного транспорта (ул. Малиновского, 7) пройдет межрегиональный форум "Современное понимание патриотизма в молодежной среде".

Этот день в истории:

1841 - родился Фердинанд Бюиссон, французский педагог, родоначальник пацифистского движения.

1868 - умер Нестор Кукольник, официальный литератор николаевской эпохи.

1891 - родилась поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева (Пиленко).

1904 - родилась писательница Евгения Гинзбург, которая 18 лет провела в сталинских лагерях.

1917 - создана Всероссийская чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

1941 - в оккупированном немцами Таллине умер русский поэт Игорь Северянин (Лотарев).

1941 - войска Красной армии отбили у немцев Волоколамск.

1974 - Эфиопия провозгласила строительство социализма.

1984 - умер министр обороны СССР Дмитрий Устинов.

1990 - на съезде народных депутатов СССР Эдуард Шеварднадзе заявил о своей отставке с поста министра иностранных дел СССР.

1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.

1999 - Португалия передала остров Макао Китаю.

2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

2008 - в Санкт-Петербурге открылась первая станция метро новой линии метрополитена Фрунзенского радиуса - "Волковская".