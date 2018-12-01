Год желтой свиньи в тюменских лесах уже наступил

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Год желтой земляной свиньи, который по восточному календарю наступит 5 февраля 2019 года, в тюменских лесах наступил гораздо раньше. По крайней мере, для той сотни кабанов, лицензии на отстрел которых в уходящем году не были востребованы.

Такой информацией поделился с журналистами начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин, поздравляя и СМИ, и охотничье содружество с наступающим Новым годом. Хотя радостной она может быть только для тех кабанов, которые ушли от внимания тюменских охотников в уходящем году. На самом деле невостребованные разрешения на охоту способны создать более серьезные проблемы для региона.

Нормы промысла любого зверя устанавливаются для каждого года на основании годичного прироста. При этом учитывается кормовая емкость угодий, вред, наносимый животными окружающей среде. В случае, если кормовая емкость угодий соответствует оптимальной плотности населения, то поголовье зверей надо стабилизировать и отстреливать количество зверей, равное приросту.

И если ситуация с кабанами не является пока критичной, то, положение с не востребованными лицензиями на отстрел медведей, по словам Василия Щепелина, становится опасной.

"Десять лет назад в наших лесах насчитывалось 720-740 особей медведя. Сегодня эта цифра достигла 2 тысяч 300, - пояснил он. - Популяция медведя растет и за счет естественного прироста, который мы не регулируем, не выбирая разрешения на отстрел, и за счет миграции медведей из соседних областей, в частности из Томской".

Такое положение, сколь странным это не покажется, создает в три раза выросшее количество обладателей охотничьих билетов.

"Десять лет назад, - пояснил Василий Щепелин, - у нас было 22 тысячи охотников. Сегодня – 65 тысяч. Охотничьи билеты оформляют на жену, на тещу, на детей. На каждого подаются заявки на разрешения на добычу всех видов промыслового зверья – на кабана, лося, косулю, медведя. Выиграют разрешение на добычу медведя, и только потом начинают вспоминать, что зверь это опасный. Он с места набирает скорость до 40 километров в час. И охота на него требует специальных навыков. В Финляндии, например, специальные курсы надо пройти, чтобы разрешение на добычу медведя получить. У нас как-то упростили эту процедуру, и я с этим не согласен".

В Тюменской области прием заявок на охоту в новом сезоне начнется 9 января 2019 года.

Борис Олейник