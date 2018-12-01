21 декабря - события дня
В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, холл 7 этажа) начнется круглый стол "Умный регион – продвижение".
В Тюмени в 10 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного образования в РФ.
В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная презентации книг трех авторов.
В Тюмени в 14 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45) начнется расширенное заседание правительства Тюменской области с участием руководителей территориальных федеральных органов исполнительной власти Тюменской области и глав городов и районов.
В Тюмени в 15 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19, актовый зал) начнется награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется юбилейный концерт Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени".
В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике.
В Ишиме в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Областная больница № 4: итоги и перспективы".
Этот день в истории:
1237 - монголо-татарские отряды хана Бату взяли и разрушили первый город на территории Руси Рязань.
1375 - умер итальянский писатель и поэт Джованни Боккаччо, автор "Декамерона".
1879 - в семье грузинского сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили).
1913 - в этот день в приложении к американской газете "Нью-Йорк уорлд" впервые был опубликован кроссворд.
1917 - родился немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Генрих Белль.
1925 - в Москве прошел первый официальный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".
1925 - родилась актриса театра и кино Ольга Аросева.
1948 - в Норильском промышленном районе вступила в строй Большая обогатительная фабрика.
1958 - умер выдающийся немецкий писатель Лион Фейхтвангер.
2002 - в Афганистане потерпел катастрофу немецкий военный вертолет из состава оккупационных сил, задавив насмерть двух афганских детей.