22 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в студии YOGA TIME (МФК "Магеллан", 50 лет Октября, 14, 4 этаж) начнется благотворительный предновогодний йога-марафон "Доброе сердце".

В Тюмени в 10 часов в "Олимпийской Ребячке" начнет работу социальный проект "Выездная семейная реабилитация в условиях загородных лагерей".

В Тюмени в 12 часов на мототреке ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп. 4) начнется чемпионат и первенство Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду".

В Тюмени в 13 часов в сквере Комсомольском начнется уличная программа "Книга новогодних сказок".

В Тюмени в 16 часов в Тюменском технопарке (ул.Республики, 142, 1 этаж, конференц-зал "Сибирь") начнется пресс-конференция, посвященная итоговому конгрессу федеральной программы "Ты—предприниматель".

В Тюмени в 16 часов на ледовой арене комплекса "Дворец спорта" (ул. Розы Люксембург, 12) начнется чествование лучших из воспитанников школ и центров отрасли спорта и молодежной политики по итогам выступлений в 2018 году.

В Тюмени в 19 часов в офисе федерации интеллектуальных игр (ул. Холодильная, 71А, 4 подъезд, 2 этаж) начнется Кубок Тюмени по спортивной "Своей игре".

Этот день в истории:

1790 - (11 декабря по старому стилю) - русские войска под командованием Александра Суворова взяли неприступную турецкую крепость Измаил.

1858 - родился Джакомо Пуччини, выдающийся мастер итальянской оперы.

1905 - (9 декабря по старому стилю) - началось Декабрьское вооруженное восстание в Москве.

1917 - начались мирные переговоры между Германией и советской Россией в Брест-Литовске. Советскую делегацию возглавил Лев Троцкий.

1936 - в возрасте 32 лет умер советский писатель Николай Островский.

1937 - родился детский писатель Эдуард Успенский.

1942 - началось отступление гитлеровских войск с Кавказа.

1989 - в Румынии свергнута власть социалистического диктатора Николае Чаушеску. Сам он был арестован при попытке бегства из страны.

1991 - Алла Пугачева и Олег Янковский стали последними, кто получил звание народного артиста СССР.

2000 - в Чечне уничтожен один из главарей террористов Ширвани Басаев, брат Шамиля Басаева.

2002 - в Китае разрешена свободная покупка золотых слитков. Запрет на подобные сделки был введен в 1949 году после прихода к власти коммунистов.