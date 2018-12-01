24 декабря - события дня
В Тюмени в 11 часов Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется торжественная церемония награждения лауреатов премии им. В. И. Муравленко.
В Тюмени в 16 часов в режиме онлайн-трансляции пройдет пресс-брифинг, посвященный завершению дистанционного этапа отбора на Конкурсе управленцев "Лидеры России" 2018-2019 гг.
В Ялуторовске пройдет ежегодный форум "Россия и Суворов".
Этот день в истории:
1900 - вышел первый номер первой российской марксистской нелегальной газеты "Искра". Это издание сыграло важную роль в организации Российской социал-демократической рабочей партии.
1901 - родился советский писатель Александр Фадеев, автор романов "Разгром" и "Молодая гвардия".
1944 - в Венгрии после тяжелых и продолжительных боев советские войска захватили один из главных узлов обороны противника – город Секешфехервар.
1946 - в Казани родился театральный и киноактер Леонид Филатов.
1958 - в СССР введено обязательное восьмилетнее образование.
1985 - Борис Ельцин назначен первым секретарем Московского горкома КПСС.