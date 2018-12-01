24 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется торжественная церемония награждения лауреатов премии им. В. И. Муравленко.

В Тюмени в 16 часов в режиме онлайн-трансляции пройдет пресс-брифинг, посвященный завершению дистанционного этапа отбора на Конкурсе управленцев "Лидеры России" 2018-2019 гг.

В Ялуторовске пройдет ежегодный форум "Россия и Суворов".

Этот день в истории:

1900 - вышел первый номер первой российской марксистской нелегальной газеты "Искра". Это издание сыграло важную роль в организации Российской социал-демократической рабочей партии.

1901 - родился советский писатель Александр Фадеев, автор романов "Разгром" и "Молодая гвардия".

1944 - в Венгрии после тяжелых и продолжительных боев советские войска захватили один из главных узлов обороны противника – город Секешфехервар.

1946 - в Казани родился театральный и киноактер Леонид Филатов.

1958 - в СССР введено обязательное восьмилетнее образование.

1985 - Борис Ельцин назначен первым секретарем Московского горкома КПСС.