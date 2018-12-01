В выходные Тюмень ждет резкое похолодание

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание до минус 29 градусов ожидает жителей Тюмени в предстоящие выходные, 22 и 23 декабря.

Как сообщает центр Фобос, в субботу, 22 декабря, в областном центре ожидается до минус 12 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

На воскресенье, 23 декабря, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 27 градусов днем, а ночью похолодает до минус 29.

Морозным будет и начало следующей недели. Средняя дневная температура воздуха 24 и 25 декабря составит 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 31 градуса.

Специалисты МЧС России по Тюменской области напоминают о том, что в период морозов повышается риск получения переохлаждения организма и обморожения. Чтобы избежать этого, спасатели рекомендуют не употреблять на морозе спиртные напитки и не курить, одеваться как можно теплее и меньше находиться на улице.

При низкой температуре также возможны аварии на системах жизнеобеспечения, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб и транспорта.

Любовь Голышева