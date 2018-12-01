23 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов на автодроме УПК "Автомобилист" (4 км Московского тракта, строение 4) начнутся соревнования сотрудников ГИБДД по профессиональному мастерству вождения автомобиля.
В Тюмени в 10 часов в Fabric Loft (ул. Молодежная, 74 ст. 4, 2 этаж) начнется лекция CreativeMornings.
В Тюмени в "Олимпийской ребячке" пройдет социальный проект "Выездная семейная реабилитация в условиях загородных лагерей".
Этот день в мире:
1777 - родился император Александр I.
1790 - умер русский историк и публицист князь Михаил Щербатов.
1799 - родился художник Карл Брюллов.
1858 - родился Владимир Немирович-Данченко, знаменитый писатель и драматург, реформатор русского театра.
1895 - трагически погиб народник Сергей Степняк-Кравчинский.
1942 - в эмиграции умер поэт Константин Бальмонт.
1947 - президиум Верховного Совета СССР объявил 1 января выходным и праздничным днем.
1972 - умер авиаконструктор Андрей Туполев.
1987 - на Ленинградском телевидении впервые вышла в эфир программа "600 секунд".
1990 - на референдуме в Словении и Хорватии граждане этих республик проголосовали за выход из состава Югославии.
1993 - захват четверкой террористов в Ростове-на-Дону 14 школьников и учительницы. Бандиты потребовали денег и самолет.
1999 - умер контр-адмирал Тимур Гайдар.