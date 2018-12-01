Тюменец переделывает советский "Москвич" по эскизу художника из Казахстана

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Тюменец Андрей Егоров переделает "Москвич-2137" 1978 года выпуска по эскизу художника из Казахстана Данияра Кдырова.

Реконструкция затронет двигатель, трансмиссию, переднее шасси и другие детали. Уже заменена передняя часть кузова и идет работа над тормозной системой. Андрей Егоров встретился с Данияром Кдыровым на tolk-форуме Культuritsa в Тюмени, где художник из Казахстана выступал в качестве эксперта, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

"Наш проект - не реставрация, а кастомайзинг - декорирование и перекройка. Я сделаю не просто экспонат современного искусства, но еще и средство передвижения", - рассказал Андрей Егоров. При этом внешние черты машины останутся узнаваемыми.

Соб. инф.