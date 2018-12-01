  • 22 декабря 201822.12.2018суббота
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер северо-западный

Системную профилактику заболеваний обсудили в Тюмени

Общество, 10:32 22 декабря 2018

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Межведомственная дискуссионная площадка по реализации региональной целевой программы: "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области" прошла в малом зале Тюменской областной думы.

"В регионе выстроена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний", - отметила начальник управления областного департамента здравоохранения Татьяна Новикова. Эксперты обсудили вопросы продовольственной безопасности, развитие физкультуры и спорта, а также формирование здоровьесберегающего поведения.

В завершение состоялась церемония награждения победителей и призеров областного конкурса "Лучший рецепт здоровья для организованного коллектива", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Во встрече приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, контрольно-надзорных органов, бизнеса и медицинской общественности.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 22.12.2018Тюменцы споют любимые песни на "Искристом квартирнике"
11:27 22.12.2018Молодой ученый из Ингушетии представил в Тюмени инновационный проект
11:17 22.12.2018Институт государства и права ТюмГУ и тюменская полиция подписали договор о сотрудничестве
10:56 22.12.2018Названы самые дешевые посленовогодние направления пляжного отдыха