Системную профилактику заболеваний обсудили в Тюмени

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Межведомственная дискуссионная площадка по реализации региональной целевой программы: "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области" прошла в малом зале Тюменской областной думы.

"В регионе выстроена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний", - отметила начальник управления областного департамента здравоохранения Татьяна Новикова. Эксперты обсудили вопросы продовольственной безопасности, развитие физкультуры и спорта, а также формирование здоровьесберегающего поведения.

В завершение состоялась церемония награждения победителей и призеров областного конкурса "Лучший рецепт здоровья для организованного коллектива", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Во встрече приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, контрольно-надзорных органов, бизнеса и медицинской общественности.

Соб. инф.